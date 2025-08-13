Мерц подтвердил готовность Украины обсуждать территориальные вопросы, но есть условие

Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Украина готова к переговорам о территориальных вопросах, но мы исходим из контактной линии. Она является исходной позицией, а юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается. Конституция меняться не должна", - отметил Мерц.

Отметим, что 13 августа во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.

Трамп и Путин встретятся на американской Аляске уже в пятницу, 15 августа. Там не будет Зеленского. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.

В то же время российский режим 13 августа повторил свой ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Речь идет о "влажных мечтах" россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.