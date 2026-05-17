У Трампа опасаются неожиданного шага Китая в отношении Тайваня, - Axios

Советники американского президента Дональда Трампа выражают серьезные опасения относительно планов Пекина. Они предполагают, что Китай может попытаться осуществить военное вторжение на Тайвань в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Позиция Си Цзиньпина и тревога в Вашингтоне

По информации источников издания, беспокойство среди окружения Дональда Трампа возросло после его недавней встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Несмотря на то, что американскому президенту понравились торжественные церемонии и особые привилегии, организованные китайской стороной, тезисы председателя КНР оказались далеко не доброжелательными.

Один из советников Трампа отметил, что Си Цзиньпин сейчас активно пытается вывести Китай на принципиально новую геополитическую позицию.

"Мы не восходящая держава. Мы вам равны. А Тайвань - мой", - так описал логику китайского лидера собеседник издания.

Другой источник Axios подтвердил, что визит лидера США в Китай продемонстрировал гораздо более высокую вероятность того, что тайваньский вопрос станет предметом острого обсуждения или даже противостояния в ближайшую пятилетку.

Угроза для мировых технологий

Кроме чисто политических и военных рисков, советники Трампа прогнозируют масштабные последствия для мировой экономики. В случае начала вооруженного конфликта вокруг острова планету охватит глобальный кризис в производстве микрочипов.

Дело в том, что именно Тайвань является одним из ключевых мировых производителей полупроводников, в которых американские компании критически нуждаются для развития систем искусственного интеллекта (ИИ), производства современных смартфонов и выпуска другой высокотехнологичной продукции.

Во время саммита Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа, что неправильное отношение США к тайваньскому вопросу способно спровоцировать прямое столкновение между Вашингтоном и Пекином.