Тайвань призвал США не прекращать продажу оружия после слов Трампа
Правительство Тайваня настаивает на том, чтобы США продолжили поставки оружия несмотря на то, что по словам президента Дональда Трампа, он еще не принят решение о будущих продажах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что предшествовало
Важно пояснить, что США в соответствии с законом об отношениях с Тайванем обязан поставлять этому островку оружие.
Однако в пятницу после встречи с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине Дональд Трамп заявил, что еще не решил, будет ли он продолжать крупную продажу орудия, что усилило неопределенность в отношении поддержки Тайваня со стороны США.
Что сказали на Тайване
После вышеуказанного события пресс-секретарь президента Тайваня Лай Чинг-те Карен Куо заявила, что усиливающаяся военная угроза со стороны Китая является "единственным дестабилизирующим фактором" в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайваньский пролив.
"Более того, военные продажи между Тайванем и США являются не только отражением обязательств США в области безопасности Тайваня, как это предусмотрено в Законе об отношениях с Тайванем, но и служат взаимным сдерживанием региональных угроз", - сказала она.
Также на Тайване добавили, что благодарны Трампу за его многолетнюю и неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе, и Тайбэй продолжает углублять сотрудничество с США.
Reuters отмечает, что на этом фоне американские законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партий настоятельно призвали администрацию Трампа продолжить продажу оружия.
Вице-президент Тайваньского аналитического центра Института политический исследований Го Ю-рен полагает, что Трамп может отложить утверждение нового пакета мер до конца сентября, когда он пригласит Си Цзиньпина посетить США.
К слову, сам Трамп после встречи китайским лидером намекнул журналистам, что поговорит с президентом Тайваня Лаем о предполагаемой продаже оружия: "Мне нужно поговорить с человеком... который управляет Тайванем".
Хоть в заявлении пресс-секретаря президента острова не упоминалось, будут ли Лай и Трамп разговаривать, но высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня сказалч что намек со стороны президента США был "совершенно ясен".
"Вопрос о продаже оружия будет обсуждаться с Тайванем, а не с Пекином", - сказал источник на условиях анонимности.
Также стоит добавить, что на вопрос о возможности разговора заместитель главы МИД Тайваня Чэнь Мин Чи заявил, что острову еще предстоит попытаться понять "истинные намерения" Трампа.
Что еще известно
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом заявил, что "неправильные решения по Тайваню" могут привести к конфликтам между двумя странами. Он подчеркнул, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, а вот конфронтация - вредит обоим.
После этой встречи президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.