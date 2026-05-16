Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости после переговоров с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Американский президент сделал это заявление после завершения двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.
"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", - подчеркнул Трамп.
В то же время Трамп подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. США по-прежнему поддерживают Тайбэй, в частности, по закону обязаны предоставлять ему средства самообороны, однако официально не поддерживают независимость Тайваня.
Он также заявил, что США не хотят войны с Китаем.
"Знаете, нам придется пролететь 9 500 миль (15 289 км - ред.), чтобы вести войну. Я не стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", - отметил он.
По словам американского президента, во время переговоров Си Цзиньпин "очень остро" реагировал на тему Тайваня и выступал против любого движения к независимости острова.
Китайский лидер, как сообщают государственные СМИ КНР, заявил Трампу, что "вопрос Тайваня является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях" и предупредил, что неправильный подход может привести к конфликту между двумя странами.
На вопрос журналистов, возможен ли военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, Трамп ответил отрицательно.
"Нет, не думаю. Думаю, у нас все будет хорошо, (Си Цзиньпин - ред.) не хочет войны", - добавил глава Белого дома.
Тайвань уже много лет остается одним из главных источников напряжения между Вашингтоном и Пекином. Китай считает остров частью своей территории и не исключает возможности силового сценария для "воссоединения".
Президент Тайваня Лай Цин-тэ ранее заявлял, что острову не нужно формально провозглашать независимость, поскольку Тайвань и так считает себя суверенным государством.
В то же время большинство жителей Тайваня, как отметили в BBC, поддерживают сохранение нынешнего статус-кво - без официального провозглашения независимости и без объединения с Китаем.
Продолжат ли США поставлять оружие Тайваню
В конце 2025 года администрация Трампа одобрила продажу Тайваню пакета вооружения на 11 млрд долларов, в который вошли современные ракетные установки и ракеты. Это решение вызвало резкую реакцию Пекина.
Трамп заявил, что еще не решил, будет ли продолжаться это соглашение, но подтвердил, что подробно обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином.
В Тайване после заявлений Трампа призвали внимательно проанализировать его слова. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чен Мин-чи подчеркнул, что поставки американского оружия острову предусмотрены законодательством США.
"Продажа оружия Тайваню со стороны США всегда была краеугольным камнем регионального мира и стабильности", - заявил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп находился с государственным визитом в Пекине. Это первая поездка американского лидера в Китай почти за девять лет - предыдущий визит Трамп совершил еще в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.
Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны обсуждали вопросы торговли, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня.
Си Цзиньпин во время встречи предупредил Трампа о рисках в случае "неправильного подхода" к тайваньскому вопросу и назвал его одним из ключевых в отношениях между США и Китаем.