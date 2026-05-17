В Трампа побоюються несподіваного кроку Китаю щодо Тайваню, - Axios

Радники американського президента Дональда Трампа висловлюють серйозні побоювання щодо планів Пекіна. Вони припускають, що Китай може спробувати здійснити військове вторгнення на Тайвань упродовж найближчих п’яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Позиція Сі Цзіньпіна та тривога у Вашингтоні

За інформацією джерел видання, занепокоєння серед оточення Дональда Трампа зросло після його нещодавньої зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Попри те, що американському президенту сподобалися урочисті церемонії та особливі привілеї, організовані китайською стороною, тези голови КНР виявилися далеко не доброзичливими.

Один із радників Трампа зазначив, що Сі Цзіньпін зараз активно намагається вивести Китай на принципово нову геополітичну позицію.

"Ми не висхідна держава. Ми вам рівні. А Тайвань - мій", - так описав логіку китайського лідера співрозмовник видання.

Інше джерело Axios підтвердило, що візит лідера США до Китаю продемонстрував набагато вищу ймовірність того, що тайванське питання стане предметом гострого обговорення чи навіть протистояння у найближчу п'ятирічку.

Загроза для світових технологій

Окрім суто політичних та військових ризиків, радники Трампа прогнозують масштабні наслідки для світової економіки. У разі початку збройного конфлікту навколо острова планету охопить глобальна криза у виробництві мікрочипів.

Справа в тому, що саме Тайвань є одним із ключових світових виробників напівпровідників, які американські компанії критично потребують для розвитку систем штучного інтелекту (ШІ), виробництва сучасних смартфонів та випуску іншої високотехнологічної продукції.

Під час саміту Сі Цзіньпін прямо попередив Трампа, що неправильне ставлення США до тайванського питання здатне спровокувати пряме зіткнення між Вашингтоном та Пекіном.