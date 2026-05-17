В Трампа побоюються несподіваного кроку Китаю щодо Тайваню, - Axios
Радники американського президента Дональда Трампа висловлюють серйозні побоювання щодо планів Пекіна. Вони припускають, що Китай може спробувати здійснити військове вторгнення на Тайвань упродовж найближчих п’яти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Позиція Сі Цзіньпіна та тривога у Вашингтоні
За інформацією джерел видання, занепокоєння серед оточення Дональда Трампа зросло після його нещодавньої зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Попри те, що американському президенту сподобалися урочисті церемонії та особливі привілеї, організовані китайською стороною, тези голови КНР виявилися далеко не доброзичливими.
Один із радників Трампа зазначив, що Сі Цзіньпін зараз активно намагається вивести Китай на принципово нову геополітичну позицію.
"Ми не висхідна держава. Ми вам рівні. А Тайвань - мій", - так описав логіку китайського лідера співрозмовник видання.
Інше джерело Axios підтвердило, що візит лідера США до Китаю продемонстрував набагато вищу ймовірність того, що тайванське питання стане предметом гострого обговорення чи навіть протистояння у найближчу п'ятирічку.
Загроза для світових технологій
Окрім суто політичних та військових ризиків, радники Трампа прогнозують масштабні наслідки для світової економіки. У разі початку збройного конфлікту навколо острова планету охопить глобальна криза у виробництві мікрочипів.
Справа в тому, що саме Тайвань є одним із ключових світових виробників напівпровідників, які американські компанії критично потребують для розвитку систем штучного інтелекту (ШІ), виробництва сучасних смартфонів та випуску іншої високотехнологічної продукції.
Під час саміту Сі Цзіньпін прямо попередив Трампа, що неправильне ставлення США до тайванського питання здатне спровокувати пряме зіткнення між Вашингтоном та Пекіном.
Контекст напруженості навколо Тайваню
Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню залишається незмінною, попри жорсткі попередження лідера Китаю Сі Цзіньпіна про ризик початку прямого військового зіткнення між країнами.
Водночас президент США Дональд Трамп після переговорів у Пекіні застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності. Він підкреслив, що не підтримує такий крок і прагне уникнути подальшої ескалації у відносинах з КНР, але при цьому зауважив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутніх військових контрактів.
На тлі цих заяв офіційний Тайвань закликав США не припиняти постачання зброї. В уряді острова серйозно стурбовані можливим переглядом оборонної підтримки з боку Вашингтона та наполягають на продовженні збройних контрактів задля збереження балансу сил у регіоні.