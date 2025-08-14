ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп: на встречу с Путиным и Зеленским могут пригласить европейских лидеров

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 21:15
UA EN RU
Трамп: на встречу с Путиным и Зеленским могут пригласить европейских лидеров Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В потенциальной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина могут также участвовать европейские лидеры.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что завтра у него с Путиным будет важная встреча, поскольку США планируют "спасти много жизней". По словам американского лидера, он хочет спасти тысячи солдат, которые "гибнут каждую неделю".

"Я думаю, что она (встреча с Путиным - ред.) будет хорошей. Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет

Президент США считает, что Зеленскому и Путину удастся заключить мир.

Участие Европы в мирном процессе

Напомним, ранее в западных СМИ появились слухи, что президент США Дональд Трамп не планирует предоставлять Европе место за столом переговоров по завершению войны России против Украины.

Источники журналистов уточняли, что он хочет организовать трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В Еврокомиссии, реагируя на такие слухи, подчеркивали, что формат переговоров еще не определен, поэтому неизвестно, будут ли участвовать в них европейские лидеры.

К слову, только недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркивала, что Трамп и Путин не могут определить будущее Украины и безопасности Европы только вдвоем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия