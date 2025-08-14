Трамп: на встречу с Путиным и Зеленским могут пригласить европейских лидеров

В потенциальной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина могут также участвовать европейские лидеры.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что завтра у него с Путиным будет важная встреча, поскольку США планируют "спасти много жизней". По словам американского лидера, он хочет спасти тысячи солдат, которые "гибнут каждую неделю". "Я думаю, что она (встреча с Путиным - ред.) будет хорошей. Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет Президент США считает, что Зеленскому и Путину удастся заключить мир.