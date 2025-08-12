Саммит Трампа и Путина должен привести не просто к перемирию в Украине, - посол ЕС

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна привести к нечто большему, чем к просто перемирию между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на после Евросоюза в Украине Катарину Матернову в Facebook .

Матернова обратила внимание, что не все мирные соглашения приносят мир. История учит, что если соглашения принимаются без тех, чьи жизни поставлены на карту, результатом становится предательство, а не мир.

"Мюнхен 1938. Ялта 1945. Будучи рожденной в Чехословакии, для меня это не просто даты в учебнике истории - это открытые раны. В Мюнхене мою страну разделили, не дав ей права голоса за столом переговоров. В Ялте нас передали Сталину заочно", - напомнила она.

Матернова предположила, что сейчас мир может находиться на подобном перекрестке. Встрече Путина и Трампа может определить будущее Украины и безопасность Европы без присутствия Украины.

По ее словам, сейчас европейские лидеры работают в срочном порядке, чтобы предотвратить такой сценарий. Завтрашняя видеоконференция при участии Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - часть таких усилий.

Матернова обратила внимание, что мира, который вознаграждает агрессора, быть не может. При этом Украина и Европа должны вместе быть за любым столом переговоров.

"Если саммит на Аляске должен ознаменовать начало мира, он должен принести больше, чем просто затишье оружия. Он должен гарантировать безопасность Украины, ее суверенитет и право самой определять свое будущее... На этой неделе лидеры демократического мира должны помнить о "Мюнхене". Они должны помнить о "Ялте". И они должны обеспечить, чтобы история не повторилась", - добавила дипломат.