Трамп: на зустріч із Путіним і Зеленським можуть запросити європейських лідерів
У потенційній зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна можуть також взяти участь європейські лідери.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
Трамп зазначив, що завтра у нього з Путіним буде важлива зустріч, оскільки США планують "врятувати багато життів". За словами американського лідера, він хоче врятувати тисячі солдатів, які "гинуть щотижня".
"Я думаю, що вона (зустріч із Путіним - ред.) буде хорошою. Але важливішою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент Путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може й ні.
Президент США вважає, що Зеленському та Путіну вдасться укласти мир.
Участь Європи в мирному процесі
Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилися чутки, що президент США Дональд Трамп не планує надавати Європі місце за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України.
Джерела журналістів уточнювали, що він хоче організувати тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
У Єврокомісії, реагуючи на такі чутки, наголошували, що формат переговорів ще не визначено, тож невідомо, чи братимуть участь у них європейські лідери.
До слова, лише нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголошувала, що Трамп і Путін не можуть визначити майбутнє України та безпеки Європи лише удвох.