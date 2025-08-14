Трамп: на зустріч із Путіним і Зеленським можуть запросити європейських лідерів

У потенційній зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна можуть також взяти участь європейські лідери.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп зазначив, що завтра у нього з Путіним буде важлива зустріч, оскільки США планують "врятувати багато життів". За словами американського лідера, він хоче врятувати тисячі солдатів, які "гинуть щотижня". "Я думаю, що вона (зустріч із Путіним - ред.) буде хорошою. Але важливішою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент Путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може й ні. Президент США вважає, що Зеленському та Путіну вдасться укласти мир.