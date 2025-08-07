Европы не будет на переговорах по Украине? В ЕК отреагировали на слухи

Формат переговоров по завершению войны России против Украины пока не согласован. Поэтому пока неизвестно, будет ли Европа участвовать в диалоге.

Подеста отметила, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками и европейскими лидерами. Переговоры и контакты "продолжаются на всех уровнях".

Она также прокомментировала слухи о возможных трехсторонних переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным без участия представителей Европы. По ее словам, еще "не было никакого решения по поводу формата".

"Формат, сроки, логистика - все это на данном этапе совершенно неясно. Все еще находится в процессе определения. Так что нужно будет посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас говорить об этом преждевременно. Поэтому, конечно, не может быть разочарования по поводу того, что не было запрошено и не было решено", - обратила внимание представитель ЕК.