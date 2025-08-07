ua en ru
Европы не будет на переговорах по Украине? В ЕК отреагировали на слухи

Четверг 07 августа 2025 17:07
UA EN RU
Европы не будет на переговорах по Украине? В ЕК отреагировали на слухи Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Формат переговоров по завершению войны России против Украины пока не согласован. Поэтому пока неизвестно, будет ли Европа участвовать в диалоге.

Как передает РБК-Украина, об этом представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила на брифинге.

Подеста отметила, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками и европейскими лидерами. Переговоры и контакты "продолжаются на всех уровнях".

Она также прокомментировала слухи о возможных трехсторонних переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным без участия представителей Европы. По ее словам, еще "не было никакого решения по поводу формата".

"Формат, сроки, логистика - все это на данном этапе совершенно неясно. Все еще находится в процессе определения. Так что нужно будет посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас говорить об этом преждевременно. Поэтому, конечно, не может быть разочарования по поводу того, что не было запрошено и не было решено", - обратила внимание представитель ЕК.

Европу не видят на переговорах?

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет на следующей неделе встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого американский лидер планируют встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, как утверждают собеседники издания, Европе место за столом переговоров не выделили.

Трамп сообщил о своих планах во время переговоров с европейскими лидерами и они якобы согласились.

К слову, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа хочет участвовать в переговорах по Украине уже после прекращения огня.

