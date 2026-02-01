ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано

США, Воскресенье 01 февраля 2026 08:34
UA EN RU
Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов.

Американский президент обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.

Сейчас стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет. США и Копенгаген, а также представители острова пытаются договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и якобы именно это стало причиной его посягательств на территорию.

Эти заявления вызвали беспокойство в Европе и среди союзников по НАТО, которые подчеркивали необходимость уважения территориальной целостности Дании и избежания конфронтации в арктическом регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве