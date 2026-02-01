Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано
Рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.
Посягательство Трампа на Гренландию
Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов.
Американский президент обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.
Сейчас стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет. США и Копенгаген, а также представители острова пытаются договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и якобы именно это стало причиной его посягательств на территорию.
Эти заявления вызвали беспокойство в Европе и среди союзников по НАТО, которые подчеркивали необходимость уважения территориальной целостности Дании и избежания конфронтации в арктическом регионе.