Головна » Новини » У світі

Трамп заявив, що угода з Гренландією майже узгоджена

США, Неділя 01 лютого 2026 08:34
UA EN RU
Трамп заявив, що угода з Гренландією майже узгоджена Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рамкова угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами Америки нібито вже майже узгоджена.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", сказав Трамп.

Раніше Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа про намір США купити острів за 700 млрд доларів.

Американський президент обґрунтовує це стратегічною необхідністю, стверджуючи, що Данія не здатна захистити регіон від "оточення" флотами Росії та Китаю.

Наразі сторони ведуть переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет. США та Копенгаген, а також представники острова намагаються домовитись про посилення оборони в Арктиці, що хвилювало Трампа і ніби-то саме це стало причиною його зазіхань на територію.

Ці заяви викликали занепокоєння в Європі та серед союзників по НАТО, які підкреслювали необхідність поваги до територіальної цілісності Данії та уникнення конфронтації в арктичному регіоні.

