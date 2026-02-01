Трамп заявив, що угода з Гренландією майже узгоджена

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", сказав Трамп.

Раніше Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.