Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии: NBC узнал сумму

США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Три источника рассказали телеканалу, что оценку стоимости Гренландии подготовили ученые и бывшие американские чиновники в рамках проработки стремления президента США Дональда Трампа купить остров.

Такая сумма превышает половину годового бюджета Пентагона и связана с приоритетами в сфере нацбезопасности для Трампа.

Однако высокопоставленный представитель Белого дома сообщил журналистам, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав этот план "высоким приоритетом" для Трампа.

Ожидается, что сегодня, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретятся с представителями Дании и Гренландии, которые прибыли в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.

"Я бы с удовольствием заключил с ними сделку. Так проще. Но так или иначе мы получим Гренландию", - заверял ранее Трамп.

В свою очередь глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытию в Вашингтон подчеркнула, что Гренландия не хочет, чтобы "ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов".

"Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, - как часть Королевства Дания", - сказала она.

Также, по данным NBC News, рассматривается и сценарий, при котором США и Гренландия заключат так называемый договор о свободной ассоциации. Такое соглашение предусматривало бы финансовую помощь США в обмен на разрешение американского военного присутствия.