Трамп заявил, что США "абсолютно" нужна Гренландия
Президент США Дональд Трамп вернулся к идее, которую высказал еще в начале своего второго президентского срока. Трамп хочет взять под контроль Гренландию, которая сейчас находится под управлением Дании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа изданию Atlantic Council.
В ответ на вопрос журналиста относительно Гренландии Трамп заявил, что США "абсолютно" нужна эта датская территория, а остров якобы "окружен" флотами России и Китая.
"Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно... Она окружена российскими и китайскими кораблями", - заявил он.
При этом когда у Трампа спросили, означает ли атака на Венесуэлу готовность США принять военные средства против Гренландии и взять ее под контроль с помощью военной силы, президент США посоветовал журналисту оценить это самостоятельно.
"Им придется решить это самим. Я действительно не знаю... Вы знаете, на тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она нужна абсолютно. Нам она нужна для обороны", - заявил он.
Отметим, 4 января жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия закрашен в цвета американского флага. Ее действия вызвали масштабное возмущение как в Дании, так и непосредственно в Гренландии.
Это далеко не первое заявление Трампа и его окружения относительно Гренландии. В конце своего первого президентского срока Трамп пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала.
Начиная с января 2025 года после возвращения Трампа в Белый дом он неоднократно заявлял, что США, мол, должны "получить Гренландию" - якобы ради "безопасности".
После неоднократных заявлений Трампа премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии. Кроме этого, Дания усилила оборону острова после новых посягательств Трампа. А сами жители острова, который имеет автономию в составе Дании, очень не в восторге от идеи Трампа.