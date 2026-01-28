ua en ru
В Гренландии определили "красные линии", которые не могут перейти в переговорах с США

Среда 28 января 2026 14:44
В Гренландии определили "красные линии", которые не могут перейти в переговорах с США Фото: Йенс-Фредерик Нильсен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гренландия определила для себя "красные линии", которые она не может перейти в переговорах с Соединенными Штатами.

Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся сопротивляться извне. Также мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые боятся, и которые сильно напуганы", - заявил Нильсен.

По его словам, Гренландия сформировала ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, даже в таком случае вероятно удастся достичь определенного соглашения.

При этом премьер-министр Гренландии также отметил, что Гренландии и Дании следует усилить наблюдение и меры безопасности в регионе на фоне того, как действует Россия.

Ситуация вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности США, предостерегая, что в случае отсутствия контроля над островом его могут захватить Россия или Китай.

В то же время 22 января во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была достигнута договоренность о плане для Гренландии, детали которого не раскрывались.

По данным Axios, это соглашение может включать усиление американского военного присутствия на острове, а также обеспечение США определенных преференций в добыче полезных ресурсов.

На этом фоне на остров был переброшен ограниченный, но показательный контингент сил союзников по НАТО.

При этом, по данным Reuters, администрация США отказалась от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

