США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

Четверг 29 января 2026 07:30
США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg
Автор: Маловичко Юлия

Дания и США накануне продолжили переговоры относительно будущего Гренландии, проведение которых стороны начали, в том числе и для успокоения американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Эти переговоры стали ответом на желание администрации президента США Дональда Трампа увидеть более значительное американское присутствие на арктическом острове, при этом не нарушая суверенитета Дании и не передавая территорию Соединенным Штатам", - пишет Bloomberg.

Также издание добавляет, что встреча представителей Дании и США имела целью определить, как можно учесть беспокойство США относительно безопасности в Арктике, уважая "красные линии" Датского королевства относительно суверенитета Гренландии.

Напоминается, что переговоры происходят после того, как Трамп на прошлой неделе заявил о достижении "рамок будущего соглашения". Переговоры также являются попыткой успокоить политическое напряжение вокруг этого вопроса.

По словам источников Bloomberg, американская сторона стремится расширить роль в сфере безопасности в регионе, но при этом не требовать от Дании полной передачи прав на остров.

Что будет дальше

Стало известно, что официальные лица США и Дании также договорились о дальнейших технических переговорах на экспертном уровне, где представители трех сторон, в частности из Гренландии и Дании, будут обсуждать детали сотрудничества по арктической безопасности.

Это подтвердил Государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что процесс продвигается и что стороны "на техническом уровне" уже работают над вопросами, которые могут привести к взаимовыгодному решению.

В самих Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что суверенитет острова не подлежит торгу или передаче, и любые договоренности должны полностью уважать их независимость и автономию. Этот вопрос остается "красной линией" для официальных представителей обеих сторон.

Зачем Штатам Гренландия

Как известно, недавний конфликт вокруг Гренландии возник после того, как Трамп публично высказал идею о значительно расширенной роли США в регионе, включая возможность большего американского военного присутствия на острове, стратегически важном из-за его расположения и ресурсов.

Эти заявления вызвали беспокойство в Европе и среди союзников по НАТО, которые подчеркивали необходимость уважения территориальной целостности Дании и избежания конфронтации в арктическом регионе.

