Трамп-младший допустил, что отец перестанет добиваться мира в Украине
Дональд Трамп-младший раскритиковал коррупцию в Украине и заявил, что его отец может "покинуть страну", если она не заключит мир с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, сын президента США Дональда Трампа выступил на Дохийском форуме - крупном собрании правительственных чиновников и других международных игроков.
В ходе выступления Трамп-младший подчеркнул, что Украина давно страдает от коррупции в официальных кругах, добавив, что взяточничество разжигает войну как в Москве, так и в Киеве.
Кроме того, он обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Politico в этом контексте упоминает недавний коррупционный скандал и отставку Андрея Ермака с поста главы ОП, после чего приводит следующие слова сына Трампа:
"Из-за войны и потому, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал практически божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, был безупречен", - сказал Трамп-младший.
На вопрос, может ли президент США уйти из Украины, младший Трамп ответил: "Я думаю, что может".
"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем... заставляет всех действовать интеллектуально честно... Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть", - добавил он.
Мирный план США
Напомним, в ноября США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Документ насчитывал 28 пунктов, но был спорным, поскольку явно имел выгоды для России.
По этой причине США и Украина около двух недель проводят консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным Киеву.
Параллельно идет работа и с РФ. В частности, 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным.
Спустя пару дней после обсуждений диктатор РФ заявил, что отклонил некоторые предложения, добавив, что документ состоит из 27 пунктов и разделен на 4 "пакета" (хотя перед этим, после переговоров с Украиной, план сократился до 20 пунктов).
Согласно The New York Times, один из "пакетов" касается украинского суверенитета - ограничения численности ВСУ и дальности ракет. Другие "пакеты" затрагивают тему территориальных уступок, экономического сотрудничества США и РФ после войны, и более широкие вопросы безопасности Европы.
Отметим, что вчера Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По данным Axios, стороны обсуждали два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности. Если с первым дискуссии сложные, то как минимум по второму вопросу, стороны фактически достигли согласия.