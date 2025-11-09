Орбан раскрыл тайную договоренность с США о финансовой безопасности Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил от президента США Дональда Трампа обещание финансовой поддержки в случае возможного давления на венгерскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

По словам Орбана, договоренность якобы касается защиты Венгрии от "спекулятивных атак" на национальную валюту, а также возможного снижения кредитного рейтинга страны. Он утверждает, что получил персональные гарантии от Трампа по экономической поддержке в случае кризиса.

"Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США", - заявил Орбан.

Однако в сообщении Белого дома о встрече не упоминается никаких договоренностей о финансовой поддержке. Американские чиновники также не дали комментариев относительно слов Орбана.

Таким образом, существует ли реальное "соглашение", пока остается непонятным.

Предпосылки опасений финансового кризиса

Венгрия надеется на помощь от США на фоне того, что Европейский Союз заморозил для Будапешта более 20 миллиардов долларов финансирования из-за обвинений в коррупции и проблемах с верховенством права. Орбан представил потенциальную поддержку Вашингтона как возможность уменьшить зависимость страны от Брюсселя.

Политический контекст

Политические оппоненты в Венгрии уже заявили, что заявление премьера может быть частью предвыборной стратегии. Еще бы, оно прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться в апреле.

При этом популярность Орбана снижается на фоне экономического кризиса, инфляции и скандалов, связанных с коррупцией. Оппозиционная партия "Тиса" в некоторых опросах уже опережает правящую партию Орбана - "Фидес" - на несколько процентов.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр уже пообещал, что в случае победы разморозит финансирование ЕС и пересмотрит политику Орбана, уменьшив конфронтацию с Брюсселем.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией: хотя Орбан заявляет об "угрозе нападения" на экономику, форинт продолжает укрепляться и находится на самом высоком уровне относительно евро с мая 2024 года. Основная учетная ставка Нацбанка Венгрии остается самой высокой в ЕС - 6,5%.