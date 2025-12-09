ua en ru
Новая стратегия Нацбезопасности США имеет "неприемлемые" для Европы пункты, - Мерц

Вторник 09 декабря 2025 14:55
Новая стратегия Нацбезопасности США имеет "неприемлемые" для Европы пункты, - Мерц Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новая стратегия Национальной безопасности Соединенных Штатов содержит части, которые являются неприемлемыми с европейской точки зрения.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая во время визита в землю Рейнланд-Пфальц, канцлер Германии сказал, что его не удивила новая стратегия США "по сути". Он также связал её с мюнхенской речью вице-президента Дж. Д. Вэнса в начале этого года.

"Кое-что из этого понятно, кое-что непонятно, а кое-что неприемлемо для нас с европейской точки зрения", - сказал он.

Мерц также добавил, что "американцам нет нужды желать спасать демократию в Европе". Но он также подчеркнул, что новый документ подтверждает его мнение о том, что ЕС должен "стать гораздо более независимым от США с точки зрения политики безопасности".

Канцлер Германии также предположил, что Трамп может посетить Германию в 2026 году, и приглашение было принято "с большим энтузиазмом", но дата еще не назначена.

Новая стратегия национальной безопасности США

Как сообщалось, 5 декабря Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности.

Один из ее ключевых пунктов - завершение войны в Украине. Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.

В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.

