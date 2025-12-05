США внесли завершение войны в Украине в ключевые пункты Стратегии нацбезопасности

Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности, один из ключевых пунктов которой - это завершение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.

В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.

От Европы Соединенные Штаты хотят открытых рынков для американских товаров и справедливого отношения к американскому бизнесу.

По новой стратегии США также хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс" и чтобы Европа взяла на себя ответственность за обеспечение собственной обороны.

При этом администрация США "находится в противоречии" с европейскими чиновниками, многие из которых "топчут" демократические нормы.

Интересно, что США больше не рассматривают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики, а Индо-Тихоокеанский регион будет полем одной из ключевых геополитических и экономических битв в этом веке. Также в будущем США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.