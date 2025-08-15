Встреча Трампа и Путина на Аляске: все события саммита онлайн

Сегодня, 15 августа, Аляска принимает встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В программе саммита переговоры лидеров США и РФ тет-а-тет, а также общение в формате делегаций. Главная тема повестки дня - война в Украине.

РБК-Украина следит за саммитом Путина и Трампа и рассказывает о главных событиях, связанных со встречей.

Главное:

Встреча пройдет в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф - Ричардсон.

на военной базе Элмендорф - Ричардсон. Инициатором саммита выступила российская сторона.

Формат саммита: двусторонняя встреча лидеров и переговоры делегаций.

Центральная тема - война в Украине , но также на повестке дня вопросы экономического сотрудничества РФ и США.

, но также на повестке дня вопросы экономического сотрудничества РФ и США. Накануне Украина и лидеры Европы согласовали 5 условий для мира, настаивая на территориальной целостности и гарантиях безопасности.

После саммита лидеров США и РФ может пройти трехсторонняя встреча с участием президента Украины.

Что известно на этот момент:

16:04

Зеленский сделал заявление по саммиту на Аляске: "Действительно высокие ставки"

Как отметил президент Украины, российская армия продолжает нести большие потери, пытаясь обеспечить для своего руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске.

"Ожидаю сегодня же доклады разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске. Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Пора завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно", - написал Зеленский.

16:00

Еще ряд заявлений Трампа по пути на Аляску.

Он отметил, что российский диктатор не захватит всю Украину.

"Я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь, чтобы посадить их (Путина и Зеленского - ред.) за стол. Есть две стороны. Смотрите, Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы сейчас захватил всю Украину, но он этого не сделает", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подтвердил планы ввести "жесткие экономические" санкции в отношении РФ. Он еще раз пригрозил Москве "серьезными" последствиями, если та не проявит готовности серьезно обсуждать вопрос завершения войны в Украине.

"Я делаю это не ради себя, мне это не нужно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - заявил Трамп.

15:40

На борту Airforce One американский лидер сделал ряд заявлений.

Комментируя встречу с Путиным на Аляске, которая состоится уже сегодня, он сказал: "Что-то из этого выйдет".

По его словам, Путин считает, что продолжающиеся российские атаки по Украине "придают ему силы", но Трамп говорит, что это наоборот "вредит" диктатору.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то, по мнению Трампа, они "возможны", но не в форме вступления в НАТО.

"Возможно, вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО, потому что этого не произойдет, знаете, есть определенные вещи, которые не произойдут. Но да, вместе с Европой есть возможность", - прокомментировал Трамп вопрос гарантий безопасности для Украины.

Президент США также сделал заявление об украинских территориях. Он утверждает, что этот вопрос "лежит на столе", но он "должен позволить Украине принять это решение".

15:21

Оттуда Трамп полетел своим самолетом Airforce One.

Фото: самолет Трампа отправился в Анкоридж (скрин видео)

Президент США из Белого дома прибыл на авиабазу Эндрюс.

Детали о месте и времени встречи Трампа и Путина

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп анонсировал "долгожданную" встречу с российским лидером Владимиром Путиным на 15 августа. Следует отметить, что это их первый личный контакт с 2019 года.

Для переговоров был выбран Анкоридж (крупнейший город штата Аляска), а именно американская военная база Элмендорф - Ричардсон.

Представители российской стороны сообщили время начала встречи - 11:30 по местному времени, что соответствует 22:30 по киевскому времени. Белый дом анонсировал встречу на 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

В 17:45 по местному времени (04:45 в субботу по Киеву) запланировано возвращение президента США в Вашингтон.

Формат переговоров

Саммит Трампа и Путина включает беседу в формате тет-а-тет, в которой принимают участие только лидеры государств и их переводчики.

После этого - продолжение разговора во время рабочего обеда уже в расширенном формате с участием делегаций.

Как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, продолжительность переговоров будет зависеть от того, "как пойдет дискуссия".

По итогам саммита запланирована пресс-конференция.

Состав делегаций США и РФ

Кроме глав государств участие в саммите принимают делегации, каждая из которых состоит из пяти человек.

От Соединенных Штатов будут:

госсекретарь США Марко Рубио

министр финансов Скотт Бессент

министр торговли Говард Лютник

директор Национальной разведки Джон Рэтклифф

начальник аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс

политический директор Белого дома Джеймс Блэр

заместитель главы аппарата Белого дома Бо Харрисон

директор по коммуникациям Ник Луна

заместитель директора по коммуникациям Дэн Скавино

пресс-секретарь Белого дома Стивен Чунг

советник по национальной безопасности Роберт Гэбриел

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

советник по правовым вопросам Уилл Шарф

советник по экономической политике Росс Уортингтон

специальный посланник США Стив Уиткофф

посол США Моника Кроули

Россию на саммите представляют:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ;

; помощник главы Кремля Юрий Ушаков ;

; министр обороны РФ Андрей Белоусов ;

; министр финансов РФ Антон Силуанов ;

; глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Повестка дня

Основной темой переговоров является война в Украине и возможные пути ее завершения. Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что главной целью его встречи с Владимиром Путиным является достижение прекращения огня.

В РФ назвали ключевым вопросом для обсуждения "урегулирования украинского кризиса", но также планируют затронуть темы двустороннего сотрудничества США и России в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности.

Представители администрации США характеризуют встречу как "упражнение на выслушивание" для американского президента.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп стремится оценить ситуацию, поскольку предварительные телефонные разговоры с российским лидером не принесли результатов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, президент США хочет "взглянуть российскому президенту в глаза и понять, какой прогресс можно достичь, чтобы продвинуть процесс вперед, закончить эту жестокую войну и восстановить мир".

Вопрос территорий

Дональд Трамп неоднократно высказывал идею завершения войны в Украине через поиск компромисса, включая возможный "обмен территориями".

В частности, он говорил, что потенциальная договоренность будет означать "кое-что плохое для обеих сторон", и может предусматривать "определенный обмен территориями во благо обеих сторон". На этом фоне в СМИ появилось предположение, что Москва будет стремиться получить под свой контроль всю Донецкую и Луганскую области.

Такие заявления Трампа вызвали беспокойство в Украине и Европе. Однако накануне саммита лидер Штатов провел видеоконференцию с Зеленским и европейскими лидерами, где заверил их, что не будет обсуждать территориальные вопросы с Путиным.

Во время этой же онлайн-конференции было согласовано 5 ключевых принципов для достижения справедливого мира:

Немедленное прекращение огня и предоставление Украине надежных гарантий безопасности. Обсуждение вопросов, касающихся Украины исключительно с ее участием. Отсутствие права вето России по вступлению Украины в НАТО и ЕС. Сохранение и усиление санкционного давления на Россию в случае отказа от прекращения огня. Подготовка трехстороннего формата переговоров с участием лидеров Украины, РФ и США.

Западные лидеры согласились, что территориальные вопросы должны решаться только с согласия украинского народа и согласно Конституции.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что исходной точной в территориальном вопросе должна быть линия боевого столкновения, и что "юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается".

Будет ли встреча с Зеленским

Накануне переговоров на Аляске Дональд Трамп заявил, что в случае их успешного проведения может состояться трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Президент США отметил, что такая встреча может состояться "почти немедленно" после саммита.

По информации СМИ, на видеоконференции Трамп, Зеленский и европейские лидеры обсуждали возможные места для такого формата, среди которых были страны Европы и Ближнего Востока, в частности Турция.

Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в любом формате и подчеркнул необходимость обсуждения всех вопросов, касающихся Украины, исключительно с ее участием.

При этом Дональд Трамп предостерег, что вторая встреча может не произойти, если он "не услышит ответов" от главы Кремля на Аляске. По словам главы Белого дома, в таком случае он готов отказаться от дальнейших переговоров и "ударить Путина санкциями".

Почему переговоры - на Аляске

Выбор места проведения саммита Трампа и Путина имеет несколько аспектов. Логистически, оно находится в непосредственной близости к России, что обеспечивает российской делегации более короткий перелет, чем в континентальные штаты США. Для американской стороны маршрут также относительно короткий.

Кроме того, выбор Аляски обусловлен соображениями безопасности для российского диктатора. Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут, который учредил Международный уголовный суд. Это означает, что ордер МУС на арест Владимира Путина за военные преступления, связанные с депортацией украинских детей, не может быть исполнен на территории США.

Выбор Аляски имеет и символический подтекст. Этот штат был российской территорией до ее продажи Соединенным Штатам в XIX веке.

К тому же, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Кремль считает символичным тот факт, что встреча состоится "у могил советских летчиков на Аляске".

В преддверии саммита губернатор Аляски Майк Данливи назвал свой штат "мостом между народами". Впрочем, местные жители имеют неоднозначное отношение к саммиту, и даже организовали акции протеста.