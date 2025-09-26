Зеленский обсудил с Трампом отмену ограничений на поставки оружия для Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава МИД отметил, что президент Зеленский имел очень продуктивный разговор с Трампом, в частности "это было одно из тех общений исторического характера, которые меняют парадигму".

Сибига уточнил, что на переговорах речь шла о замороженных активах РФ. По его словам, Киев очень надеется, что на этом направлении будет прогресс, поскольку "справедливо, чтобы именно государство-агрессор платило за злодеяния, которые оно вызвало своей агрессией".

"Конечно, шла речь о снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 600-800 дронами, будет получать пропорциональный ответ, а то и больше", - отметил Сибига.