Стала известна закрытая программа визита Зеленского в Вашингтон: какие встречи запланированы

Во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, а также выступит в Конгрессе перед ожидаемыми переговорами с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзив Общественного.

Президент Украины Владимир Зеленский начинает свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.

По информации источников, знакомых с подготовкой поездки, программа визита выстроена таким образом, чтобы максимально использовать время перед ключевыми переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Встречи с оборонными гигантами США

В графике запланированы отдельные переговоры с крупными американскими оборонными компаниями, которые могут войти в потенциальную сделку Mega Deal - пакет контрактов на поставку систем ПВО, высокоточной артиллерии и ракет ATACMS. Украинская делегация, в которую входят представители Офиса президента, Минобороны и МИД, должна представить запрос по расширению военно-технического сотрудничества.

Энергетический блок переговоров

Отдельная часть визита посвящена восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский планирует встречи с руководством энергетических корпораций, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы.

Выступление в Конгрессе и политические консультации

До встречи с Трампом запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов. Ожидается, что Зеленский встретится с ключевыми законодателями, которые влияют на формирование политики США в отношении Украины.

Подготовка к переговорам с Трампом

По данным источников, встреча Зеленского и Трампа станет кульминацией визита. Киев рассматривает ее как шанс зафиксировать политические гарантии поддержки и ускорить подписание оборонных соглашений, которые, по словам украинской стороны, могут сократить сроки войны.

Ожидается также короткий формат общения с журналистами - однако официальный медиабрифинг двух президентов пока не подтвержден.