РФ выпустила 574 дрона и 40 ракет: как Украина отразила одну из самых масштабных атак

В ночь на 21 августа Россия осуществила одну из самых масштабных атак за время войны, выпустив более 600 дронов и ракет. Силы ПВО сбили и подавили 577 целей, среди них - "Кинжал" и "Калибры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Однако зафиксировано и попадание ракет и ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых целей и их обломки на 3 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 577 воздушных целей:

По данным военных, в ночь на 21 августа противник атаковал 614 средствами воздушного нападения. Среди них были:

Массированная атака в ночь на 21 августа

Напомним, в ночь на 21 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистический "Кинжал".

Взрывы раздавались не только в столице, но и в ряде других регионов.

Основной удар противник нанес по Львову и области, используя дроны-камикадзе и ракеты. Также зафиксирован ракетный обстрел в Мукачево на Закарпатье: одна из ракет попала по местному предприятию. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий.

Местные власти предупредили жителей о возможном загрязнении воздуха после атаки и призвали не открывать окна.

