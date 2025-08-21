РФ выпустила 574 дрона и 40 ракет: как Украина отразила одну из самых масштабных атак
В ночь на 21 августа Россия осуществила одну из самых масштабных атак за время войны, выпустив более 600 дронов и ракет. Силы ПВО сбили и подавили 577 целей, среди них - "Кинжал" и "Калибры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
По данным военных, в ночь на 21 августа противник атаковал 614 средствами воздушного нападения. Среди них были:
- 574 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;
- 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;
- 19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
- 14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
- 1 ракетой неустановленного типа из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 577 воздушных целей:
- 546 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет Калибр.
Однако зафиксировано и попадание ракет и ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых целей и их обломки на 3 локациях.
Массированная атака в ночь на 21 августа
Напомним, в ночь на 21 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистический "Кинжал".
Взрывы раздавались не только в столице, но и в ряде других регионов.
Основной удар противник нанес по Львову и области, используя дроны-камикадзе и ракеты. Также зафиксирован ракетный обстрел в Мукачево на Закарпатье: одна из ракет попала по местному предприятию. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий.
Местные власти предупредили жителей о возможном загрязнении воздуха после атаки и призвали не открывать окна.
Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.