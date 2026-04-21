Трамп отправил Вэнса на переговоры с Ираном несмотря на отказ Тегерана, - NYP

00:34 21.04.2026 Вт
2 мин
Кто еще в составе команды переговорщиков, которых не ждет Иран?
aimg Филипп Бойко
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Дональд Трамп отправил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для срочных переговоров по иранскому конфликту. Делегация должна отправиться на место уже через несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию New York Post.



Кроме вице-президента в команду по переговорам будут входить зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф. Планируется, что следующий раунд переговоров состоится уже в среду.

"Они сейчас туда направляются", - сказал Трамп журналистам.

В основе переговоров, по словам Трампа, лежит одно непременное требование: Иран должен отказаться от любых стремлений к ядерному оружию.

"Избавьтесь от их ядерного оружия. Это очень просто", - сказал он. "Ядерного оружия не будет".

Какова позиция Ирана относительно переговоров и обогащенного урана

В Тегеране отвергают скорую встречу с американцами. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил журналистам, что его страна не планирует участвовать в потенциальных встречах в Пакистане.

По данным полуофициального Иранского студенческого информационного агентства (ISNA), Тегеран все же изучает предложение США. Этот документ передал командующий армией Пакистана. Подробности соглашения пока не разглашаются.

В любом случае, несмотря на заявления президента США о готовности Ирана передать Штатам обогащенный уран в Тегеране все опровергают.

"Ни на одном этапе текущих или предыдущих переговоров не поднимался вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана Соединенным Штатам или любой другой стране, и принципиально, этот вариант не стоит на повестке дня Исламской Республики Иран", - подчеркнул Багаи.

Какая ситуация вокруг Ирана сейчас

После объявления о нежелании Ирана участвовать во втором раунде переговоров цены на нефть и газ резко выросли. Нефть Brent подскочила на 7,9%, а цена на европейский газ увеличилась на 11%.

Тем временем флот США атаковал и захватил судно под флагом Ирана. Грузовой корабль попытался "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

Сам Трамп заявил, что после окончания перемирия с Ираном 21 апреля,"начнут взрываться бомбы". Лидер США заявил, что "крайне маловероятно", что он продлит двухнедельное перемирие с Ираном, если до его окончания не будет достигнуто соглашение.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию