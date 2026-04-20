Переговоры с США снова на паузе? В МИД Ирана выступили с резким заявлением
Иран заявил об отсутствии намерения возобновлять переговоры с США и подтвердил закрытие Ормузского пролива, что еще больше обостряет ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Согласно заявлению представителя Министерства иностранных дел Ирана, Тегеран не планирует возобновлять переговоры "на данный момент".
В то же время он подтвердил, что Иран решил закрыть Ормузский пролив.
По его словам, ранее пролив открыли в рамках договоренностей с Вашингтоном, однако решение было пересмотрено по двум причинам - из-за продолжения нарушений перемирия на ливанском направлении и из-за морской блокады иранских судов со стороны США.
Иранская сторона также в очередной раз заявила об отсутствии доверия к Вашингтону и раскритиковала действия США.
Переговоры между США и Ираном
Это заявление прозвучало после того, как Иран фактически сорвал очередной раунд переговоров с США, не отправив свою делегацию на встречу в Пакистане.
В Тегеране объяснили это чрезмерными требованиями Вашингтона, а также морской блокадой иранских портов.
Накануне президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум с требованием согласиться на новое соглашение, пригрозив ударами по критической инфраструктуре.
В ответ Иран заявил, что не признает никакого давления, отказывается передавать обогащенный уран и резко отреагировал на призывы ЕС открыть Ормузский пролив, назвав это вопросом собственного суверенитета.