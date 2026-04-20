ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

22:11 20.04.2026 Пн
2 мин
Украина требует реальных гарантий безопасности
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Предположение о том, что РФ откажется от нового наступления из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом, не является достаточной гарантией безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу ICTV.

По словам президента, отсутствие реального присутствия международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос сдерживания России.

"Какие гарантии безопасности Украине дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать? Что?" - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский высказался относительно гарантий безопасности от США (Инфографика РБК-Украина)

Он также прокомментировал позицию США, что Россия якобы не решится на эскалацию, опасаясь жесткой реакции Трампа.

"Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?" - подытожил украинский лидер.

Ранее в США заявляли, что готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности только после завершения боевых действий. В то же время этот вопрос там связывают с выполнением условий по выводу украинских войск из части территорий Донецкой и Луганской областей.

На этом фоне Украина готовит обновленный документ о гарантиях безопасности, который должен обеспечить защиту от повторной агрессии России и определить четкие механизмы реагирования партнеров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Гарантии безопасности
