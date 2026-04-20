Цены на нефть и газ резко выросли после нарушения перемирия между США и Ираном

02:24 20.04.2026 Пн
2 мин
Эксперты прогнозируют и дальнейший рост цен на энергоносители, если ситуация будет развиваться таким же образом
aimg Юлия Маловичко
Цены на нефть и газ резко выросли после нарушения перемирия между США и Ираном Фото: такнер с нефтью (Getty Images)

Цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как ВМС США захватили иранский корабль, чему предшествовал обстрел европейских судов Тегераном и восстановление им же контроля над Ормузом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: ОАЭ попросили у США деньги на случай продолжения войны на Ближнем Востоке, - WSJ

Таким образом, цена на нефть Brent подскочила на 7,9%, превзойдя большую часть падения в пятницу после объявления о возобновлении работы Ормузского пролива. Тогда как цена на европейский газ на фоне последних событий войны в Иране выросла на 11%.

"Рынок все еще несет премию за риск до дедлайна, но просто не полностью ее придерживается", - сказал Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго.

"Если все продолжится так, как есть, вы, вероятно, увидите постепенный рост примерно до 105-115 долларов, но с большими колебаниями в заголовках новостей", - добавил он

Последние события между Ираном и США

Напомним, Дональд Трамп заявил в воскресенье вечером, что ВМС США обстреляли и захватили иранский корабль в Оманском заливе после того, как он не послушался предупреждений об остановке во время выхода из Ормуза, что стало первым серьезным столкновением в недельной блокаде.

Инцидент произошел через несколько часов после споров о потенциальных мирных переговоров в Исламабаде, где Трамп заявил, что видит шанс для сделки, а иранцы заявили, что нет "четкой перспективы".

Отказ Тегерана от переговоров объясняется максималистской позицией США в отношении Ирана. А именно, относительно ядерного сдерживания исламского государства.

Трамп уже заявлял, что Иран даже согласился на бессрочный мораторий на собственные ядерные разработки и вывоз обогащенного урана страны в США, при этом не требуя возвращения своих замороженных активов, которые находятся сразу в нескольких странах.

Иран опроверг заявления американского лидера. Обе страны сейчас блокируют Ормузский пролив, каждая на своих условиях, что значительно отражается на мировом рынке энергоносителей.

В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
