Цены на нефть и газ резко выросли после нарушения перемирия между США и Ираном
Цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как ВМС США захватили иранский корабль, чему предшествовал обстрел европейских судов Тегераном и восстановление им же контроля над Ормузом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом, цена на нефть Brent подскочила на 7,9%, превзойдя большую часть падения в пятницу после объявления о возобновлении работы Ормузского пролива. Тогда как цена на европейский газ на фоне последних событий войны в Иране выросла на 11%.
"Рынок все еще несет премию за риск до дедлайна, но просто не полностью ее придерживается", - сказал Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго.
"Если все продолжится так, как есть, вы, вероятно, увидите постепенный рост примерно до 105-115 долларов, но с большими колебаниями в заголовках новостей", - добавил он
Последние события между Ираном и США
Напомним, Дональд Трамп заявил в воскресенье вечером, что ВМС США обстреляли и захватили иранский корабль в Оманском заливе после того, как он не послушался предупреждений об остановке во время выхода из Ормуза, что стало первым серьезным столкновением в недельной блокаде.
Инцидент произошел через несколько часов после споров о потенциальных мирных переговоров в Исламабаде, где Трамп заявил, что видит шанс для сделки, а иранцы заявили, что нет "четкой перспективы".
Отказ Тегерана от переговоров объясняется максималистской позицией США в отношении Ирана. А именно, относительно ядерного сдерживания исламского государства.
Трамп уже заявлял, что Иран даже согласился на бессрочный мораторий на собственные ядерные разработки и вывоз обогащенного урана страны в США, при этом не требуя возвращения своих замороженных активов, которые находятся сразу в нескольких странах.
Иран опроверг заявления американского лидера. Обе страны сейчас блокируют Ормузский пролив, каждая на своих условиях, что значительно отражается на мировом рынке энергоносителей.