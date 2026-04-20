Трамп предупредил о "взрывах многочисленных бомб" в случае завершения перемирия с Ираном

18:26 20.04.2026 Пн
Президент США рассказал, что хочет получить от Ирана на переговорах
aimg Валерий Ульяненко
Трамп предупредил о "взрывах многочисленных бомб" в случае завершения перемирия с Ираном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если перемирие с Ираном закончится во вторник, 21 апреля, то "начнут взрываться многочисленные бомбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS.

Заявление американского президента прозвучало на фоне того, как делегация США готовится к очередному раунду мирных переговоров с Ираном.

"Начнут взрываться бомбы", - ответил Трамп на вопрос о том, что будет, если завтра вечером закончится перемирие.

Переговоры в Исламабаде

Президент США добавил, что иранские представители должны быть на переговорах в Исламабаде. Он отметил, что Вашингтон договаривался об этом с Тегераном.

"Они должны быть там. Мы договорились быть там, хотя они говорят, что мы этого не делали. Но нет, все было договорено. И мы увидим, будут ли они там. Если их там не будет, это тоже нормально", - сказал Трамп.

По словам американского президента, в результате переговоров США хотят получить от Ирана отказ от ядерного оружия.

"Мы не ведем переговоров ни о чем другом, кроме того, что они не будут иметь ядерного оружия. И это достаточно элементарно, если разобраться. Вот и все", - подчеркнул он.

Переговоры между США и Ираном

напомним, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США. Делегация Тегерана не явилась на встречу, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.

За сутки до этого Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум с требованием принять новое соглашение, пообещав уничтожить критическую инфраструктуру страны в случае отказа. Он уточнил, что дает Ирану время до завершения переговоров в Пакистане.

Тегеран в свою очередь заявил, что не признает никаких ультиматумов Вашингтона и не будет передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.

