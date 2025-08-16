Трамп о мирном соглашении с Россией: теперь все зависит от Зеленского

На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. Но теперь все зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Трампа, его встреча с Путиным была "хорошая" и многие вопросы были обсуждены, но соглашение о перемирии в Украине не было достигнуто.

"Как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса. Встреча состоялась... Я хочу посмотреть, сможем ли мы довести дело до конца. Вы знаете, соглашение еще совсем не готово. И Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать согласие", - сказал президент США.

Он добавил, что война, которую развязала Россия, "ужасная", ведь обе стороны много теряют в ней.

"Надеюсь, все удастся завершить. Это очень много", - резюмировал Трамп.