Если встреча с Путиным и Зеленским пройдет хорошо, мир наступит скоро, - Трамп

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 21:49
Если встреча с Путиным и Зеленским пройдет хорошо, мир наступит скоро, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что удачная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским приблизит мир.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, можно ли считать для США победой что-то меньшее, чем полное и немедленное прекращение огня в результате встречи с Путиным.

В ответ президент назвал такой вопрос "не очень хорошим".

"Я бы сказал, что завтра все, чего я хочу, - это подготовить почву для следующей встречи (при участии президента Украины Владимира Зеленского - ред.), которая должна состояться скоро. Я хотел бы, чтобы это произошло очень быстро, вскоре после этой встречи", - уточнил американский лидер.

Трамп добавил, что хотел бы, чтобы такая встреча могла пройти в Аляске, где они с Путиным могут остаться. Это было бы намного проще.

"Я думаю, что это будет очень интересно. Мы узнаем, какова позиция всех участников. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, будет ли встреча удачной или неудачной. И если встреча будет плохой, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем добьемся мира", - уточнил американский лидер.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 15 августа.

Ранее он заявлял, что хорошим результатом встречи могло бы стать прекращение огня между Украиной и Россией.

Также он подчеркивал, что не будет заключать сделок во время такой встречи, поскольку о мире должны договариваться Киев и Москва.

Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
