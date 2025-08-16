ua en ru
Трамп после встречи с Путиным посоветовал Зеленскому "заключить сделку"

Анкоридж, Суббота 16 августа 2025 04:43
Трамп после встречи с Путиным посоветовал Зеленскому "заключить сделку" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского президента Fox News.

"Заключите соглашение. Надо заключить соглашение. Послушайте, Россия - очень большое государство. А они - нет. Они замечательные солдаты (речь об украинцах - ред.)", - сказал Трамп журналисту Fox News.

Он также в привычной для себя манере напомнил, что во время своего первого президентства передал Украине американские противотанковые ракеты "Джавелин".

"Но, знаете, у них также было лучшее оборудование. Знаете, у них было наше оборудование. И я дал им "Джавелины", если вы помните, во время моего первого срока", - добавил президент США.

В то же время Трамп считает, что встреча между Зеленским, Путиным и ним самим может состояться довольно скоро. Но он не уточнил, может ли это произойти, например, в течение месяца.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я был на их встрече. Я там буду", - сказал Трамп.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, сегодня Трамп встретился с Путиным на военной базе в городе Анкоридж на Аляске. Главной темой переговоров, которые длились почти три часа, была война России против Украины. Однако, как заявил сам Трамп, достичь соглашения о перемирии во время встречи на Аляске не удалось.

Теперь, по словам президента США, все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидается, что в ближайшее время Трамп позвонит Зеленскому и лидерам стран НАТО.

Накануне переговоров на Аляске сам Трамп не исключал, что одним из результатов может стать его скорая встреча с Зеленским и Путиным.

Больше о результатах встречи Трампа и Путина на Аляске - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

