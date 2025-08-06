Может ли Россия пойти на перемирие с Украиной в небе: мнение Подоляка

По его словам, у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть два инструмента войны. Первый - геноцидальные удары, сконцентрированные и масштабируемые по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, чтобы кошмарить украинцев. Второй - живой ресурс, которого у России много и он дешевый.



Он уточнил, что первый инструмент создает медийную пропагандистскую реальность, а второй - не продается публично. Для России важно показывать, что она якобы доминирует в войне.

"Я думаю, что отказаться от ключевого инструмента ведения войны это полузаморозка, но она ничего не дает России. То есть, они не доходят до решения тех задач, которые ставил Путин, даже несмотря на то, что это невозможно. Но и медийно они теряют тогда эти субъектные возможности свои", - считает советник главы ОП.

Также Подоляк уточнил, что Путин мог бы предложить и перемирие на море, поскольку в Москве уже пробовали предлагать такую инициативу во время переговоров с США. Но тогда Кремль требовал, чтобы Украина полностью вышла из Черного моря.

По такому же принципу россияне могут потребовать, чтобы Украина обязалась отказаться от ударов по России, но сами оккупанты продолжат атаковать гражданскую инфраструктуру.

"Россия не может, не хочет и не будет без принуждения выходить из войны. Сначала деньги, а затем стулья. Так же и здесь. Сначала санкции, достаточно разрушительные санкции, запрещающие санкции на вторичном рынке, это для той же Индии, Китая или Бразилии, после этого переговоры. Иначе оно работать не будет", - подчеркнул он.