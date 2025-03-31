Трамп взбешен из-за Путина, а Зеленский якобы поручил готовиться к выборам: новости за выходные

Трамп разъярен на Путина

Западные СМИ вчера, 30 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп "взбешен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.

Он отметил, что готов ввести пошлины на нефть из Российской Федерации

Трамп разозлился после того, как российский диктатор Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу".

Зеленский поручил организовать выборы

Президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня.

По данным The Economist, они могут состояться уже в июле 2025 года.

В Украине новое предложение США по ископаемым сравнили с "пожизненными репарациями"

По данным The Washington Post, новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых с Украиной существенно меняет предыдущие условия, которые были обсуждены ранее.

Украинские чиновники указывают, что в документе не предоставляются достаточные гарантии безопасности, а также отмечают, что требования США о доступе к украинским природным ресурсам могут привести к новому напряжению между странами.

Один анонимный высокопоставленный чиновник сказал, что новый проект соглашения выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

В ряды ВСУ по программе "контракт 18-24" вступила первая девушка

Программой "контракт 18-24" воспользовалась первая девушка. Доброволица стала военнослужащей 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

РБК-Украина в своем материале писало, что известно о военнослужащей.

Украина перешла на летнее время

В эти выходные Украина перешла на летнее время. В ночь на 30 марта в 03:00 вся страна перешла на летнее время.

Часы в стране перевели на один час вперед.

Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области

Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области. По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

Подробнее об операции, можно узнать в материале РБК-Украина.

Президент Финляндии предложил Трампу дедлайн для прекращения огня в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу установить дедлайн для прекращения огня в Украине.

Во время разговора двух лидеров, президент Финляндии подчеркнул Трампу необходимость установления четкой даты для прекращения огня в Украине и назвал три основные причины.

В Киеве и области ограничат движение транспорта

Сегодня, 31 марта, в Киеве и области временно ограничат дорожное движение. Водителей призывают учесть информацию при планировании маршрута.

Временные ограничения на дорожное движение будут введены в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

Украинка покорила Гран-При по художественной гимнастике и стала абсолютной чемпионкой

Украинские гимнастки триумфально выступили на Гран-При в Тье, получив 9 медалей. В то же время гимнастка Таисия Онофрийчук стала абсолютной победительницей, завоевав сразу 5 золотых наград.

Девушка завоевала золото в многоборье и всех отдельных видах программы: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.