Президент Финляндии предложил Трампу дедлайн для прекращения огня в Украине

Во время разговора двух лидеров, президент Финляндии подчеркнул Трампу необходимость установления четкой даты для прекращения огня в Украине.

Он отметил, что определение точного дедлайна важно для достижения мира, и предложил 20 апреля как оптимальное время для этого шага.

По словам Стубба, эта дата была бы удачным временем для полного прекращения огня между Россией и Украиной без всяких условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - подчеркнул президент Финляндии.