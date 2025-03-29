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"Контракт 18-24". В ряды ВСУ принята первая девушка

Украина, Суббота 29 марта 2025 22:14
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"Контракт 18-24". В ряды ВСУ принята первая девушка Фото: военнослужащая Вероника (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Карина Левицкая

Программой "контракт 18-24" воспользовалась первая девушка. Доброволица стала военнослужащей 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал о первой девушке, которая подписала контракт в рамках программы "18-24".

По данным военных, Веронике 21 год, она имеет медицинское образование, и решила стать частью 72-й бригады. Девушка уверена, что ее медицинские навыки принесут большую пользу в армии.

"Ее родные узнали о решении девушки за полтора суток до начала подготовки. Однако Вероника уверена - защищать Украину может каждый. И каждая", - подчеркнули в штабе.

"Контракт 18-24"

Напомним, что в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

В Минобороны объяснили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.

При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

РБК-Украина уже объясняло, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с Вооруженными силами Украины.

Также мы сообщали, какие должности предусмотрены для военнослужащих по программе "Контракт 18-24" и какие специальности доступны для молодых украинцев, желающих присоединиться к ВСУ.

Заметим, что на днях Кабинет министров расширил программу "Контракт 18-24". Благодаря этому инициатива распространилась на военных, которые добровольно вступили в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Они могут получить вознаграждение до 1 миллиона гривен.

В тот же день стало известно, что "контракт 18-24" расширят еще на 11 бригад ВСУ и Нацгвардии. РБК-Украина подготовило список бригад.

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