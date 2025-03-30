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В Киеве и области завтра ограничат движение транспорта: в чем причина

Киев, Воскресенье 30 марта 2025 21:12
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В Киеве и области завтра ограничат движение транспорта: в чем причина Фото: в Киеве и области завтра ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 31 марта, в Киеве и области временно ограничат дорожное движение. Водителей просят учесть информацию при планировании маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

Завтра, 31 марта, в Киеве и Киевской области будут введены временные ограничения на дорожное движение в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

В этот день также могут быть ограничения на доступ к отдельным территориям во время проезда делегаций.

Жителей и гостей столицы просят учитывать эти ограничения при планировании перемещения по городу.

Управление государственной охраны Украины также отметило, что учитывая государственную охрану чиновников и иностранных делегаций, во время их визитов в Украине могут быть временно ограничены движение транспорта и пешеходов.

В то же время управление напомнило, что военные и полиция имеют право перекрывать улицы, а также ограничивать доступ к определенным территориям для обеспечения безопасности.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве ограничили движение транспорта по одной из крупнейших улиц.

РБК-Украина сообщало, что комплекс ремонтных работ на одном из ее участков планируют завершить до конца года.

Заметим также, что Киев вскоре введет определенные ограничения для водителей. Изменения заработают уже с апреля

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