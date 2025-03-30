Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области: детали от ГУР

Партизаны сожгли важный комплекс россиян в Херсонской области. Речь идет о РЭБ "Лорандит".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

В зависимости от решаемых задач комплексы могут объединяться в систему из двух и более комплексов РП-377Л или РП-377ЛА "Лорандит", один из которых выполняет функцию пункта управления системой.

РП-377ЛА "Лорандит" - российский малогабаритный многофункциональный комплекс радиоконтроля, пеленгования и подавления РП-377Л и РП-377ЛА "Лорандит", который обеспечивает поиск, определение местоположения и радиоподавление радиоэлектронных средств УКВ радиосвязи.

"В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

За последнее время партизаны узнали достаточно много новой информации о ситуации в рядах оккупантов на оккупированной части Херсонской области.

В частности, как недавно узнало партизанское движение "АТЕШ", оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область. Это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.

Кроме того, в последнее время в Херсонской области оккупанты несут значительные потери личного состава. Это связано с учениями, которые проводит Россия на захваченных островах Днепра. Как и во время реальных штурмов, руководство не бережет живую силу даже во время тренеровок.

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