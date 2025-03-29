В Украине новое предложение США по ископаемым сравнили с "пожизненными репарациями", - WP

Новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых вызвало беспокойство среди украинских чиновников. Они сравнили условия с "пожизненными репарациями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых с Украиной существенно меняет предыдущие условия, которые были обсуждены ранее. Украинские чиновники указывают, что в документе не предоставляются достаточные гарантии безопасности, а также отмечают, что требования США о доступе к украинским природным ресурсам могут привести к новому напряжению между странами.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил журналистам, что в его офис в пятницу поступило новое предложение из Вашингтона. Это предложение следует за предыдущим документом, который вице-премьер-министр Юлия Свириденко получила от министра финансов США Скотта Бессента.

Свириденко сообщила, что соглашение "полностью отличается" от предыдущего рамочного соглашения и включает то, что ранее не обсуждалось.

Издание пишет, что ранее на этой неделе представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил , что "соглашение по полезным ископаемым дает Украине возможность сформировать длительные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира".

Но, судя по реакции украинских депутатов и чиновников, быстрое утверждение маловероятно.