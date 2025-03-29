В Украине новое предложение США по ископаемым сравнили с "пожизненными репарациями", - WP
Новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых вызвало беспокойство среди украинских чиновников. Они сравнили условия с "пожизненными репарациями".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых с Украиной существенно меняет предыдущие условия, которые были обсуждены ранее. Украинские чиновники указывают, что в документе не предоставляются достаточные гарантии безопасности, а также отмечают, что требования США о доступе к украинским природным ресурсам могут привести к новому напряжению между странами.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил журналистам, что в его офис в пятницу поступило новое предложение из Вашингтона. Это предложение следует за предыдущим документом, который вице-премьер-министр Юлия Свириденко получила от министра финансов США Скотта Бессента.
Свириденко сообщила, что соглашение "полностью отличается" от предыдущего рамочного соглашения и включает то, что ранее не обсуждалось.
Издание пишет, что ранее на этой неделе представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что "соглашение по полезным ископаемым дает Украине возможность сформировать длительные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира".
Но, судя по реакции украинских депутатов и чиновников, быстрое утверждение маловероятно.
Один анонимный высокопоставленный чиновник сказал, что новый проект соглашения выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".
Соглашение о редкоземельных недрах
Напомним, что Украина и Соединенные Штаты должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам еще в феврале. Однако 28 февраля произошла ссора президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме, и соглашение так и не было подписано.
Недавно стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Однако Зеленский отметил, что если раньше речь шла о рамочном соглашении, то теперь речь о полноценном, которое должна ратифицировать Рада.
В то же время глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.
В то же время нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.
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