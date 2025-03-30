Зеленский поручил организовать выборы после полного прекращения огня, - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они якобы могут пройти уже в июле 2025 года.

Источники в правительстве рассказали, что на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. Также упоминается публикация Bloomberg, где говорилось, что США считают, что они могли бы достигнуть прекращения огня в Украине к Пасхе, 20 апреля.

The Economist пишет, что первое подтверждение выборам может быть в преддверии или же непосредственно 5 мая, крайнего срока, когда парламент может проголосовать за продление военного положения, которое истекает 8 мая. Отмена положения является первым необходимым этапом для начала избирательного процесса.

Мнение источников расходится по поводу точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский якобы нацелен на выборы этим летом. Это объясняется тем, что закон требует не менее 60 дней для агитации, то есть, самая ранняя возможность выборов - начало июля.

Однако некоторые источники говорят, что кампания должна будет длиться три месяца. Именно столько времени понадобится избирательным органам, чтобы восстановить списки избирателей, о чем было сообщено парламенту.

Также издание ссылаясь на источник пояснило, почему якобы существует план о выборах и именно на июль. По мнению высокопоставленного чиновника из правительства, Зеленский попытается застать врасплох соперников, так как короткий промежуток времени позволит ему баллотироваться без сопротивления. Источник добавил, что такой поворот событий пойдет на пользу не только президенту.

"Длительная кампания разорвет страну на части", - пояснил он.