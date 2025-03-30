Зеленский поручил организовать выборы после полного прекращения огня, - The Economist
Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они якобы могут пройти уже в июле 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Источники в правительстве рассказали, что на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. Также упоминается публикация Bloomberg, где говорилось, что США считают, что они могли бы достигнуть прекращения огня в Украине к Пасхе, 20 апреля.
The Economist пишет, что первое подтверждение выборам может быть в преддверии или же непосредственно 5 мая, крайнего срока, когда парламент может проголосовать за продление военного положения, которое истекает 8 мая. Отмена положения является первым необходимым этапом для начала избирательного процесса.
Мнение источников расходится по поводу точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский якобы нацелен на выборы этим летом. Это объясняется тем, что закон требует не менее 60 дней для агитации, то есть, самая ранняя возможность выборов - начало июля.
Однако некоторые источники говорят, что кампания должна будет длиться три месяца. Именно столько времени понадобится избирательным органам, чтобы восстановить списки избирателей, о чем было сообщено парламенту.
Также издание ссылаясь на источник пояснило, почему якобы существует план о выборах и именно на июль. По мнению высокопоставленного чиновника из правительства, Зеленский попытается застать врасплох соперников, так как короткий промежуток времени позволит ему баллотироваться без сопротивления. Источник добавил, что такой поворот событий пойдет на пользу не только президенту.
"Длительная кампания разорвет страну на части", - пояснил он.
Выборы в Украине
Напомним, в ночь с 27 на 28 марта российский диктатор Владимир Путин предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН", чтобы провести выборы. Он заявил, сейчас России якобы непонятно с кем подписывать что-то с Украиной, "поскольку завтра придут другие руководители". Также он добавил, что после выборов уже можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире".
Через некоторое время появилась реакция из США. Reuters ссылаясь на представителя Совета Нацбезопасности Белого дома написало, что по его словам, система управления в Украине определяется ее конституцией и народом страны. То есть, предложение Путина было отвергнуто.
Реакция на это была и в Европе. В частности, спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Украина сама должна решать, когда проводить выборы. Она подчеркнула, что Зеленский был избран легитимно и демократически.
На заявление Путина отреагировал и сам президент Украины. Он заявил следующее:
"Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг это даже как идею, говоря, что у нас легитимная власть и я законоизбранный президент, у нас избирает народ согласно нашей Конституции", - подчеркнул он.
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