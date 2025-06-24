Трамп жестко высказался об Израиле и Иране: "Они не знают, что, черт возьми, делают"
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о нарушении огня между Израилем и Ираном, сказав, "они не знают, что, черт возьми, делают".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которого цитирует Sky News.
Во время общения с журналистами он прокомментировал последние события на Ближнем Востоке, заявив, что стороны теряют контроль над ситуацией.
"У нас фактически есть две страны, которые так долго и так ожесточенно воюют, что они не знают, что, черт возьми, делают", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что недоволен действиями Израиля, который, по его словам, нарушил режим тишины уже после достижения договоренности.
"Как только мы заключили соглашение, они вышли и сбросили кучу бомб. Такого я никогда раньше не видел. Самый большой груз, который мы когда-либо видели. Я недоволен Израилем", - заявил американский президент.
Трамп также высказался о необходимости вмешательства.
"Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром. Я должен заставить Израиль успокоиться", - сказал он.
Президент США заявил, что намерен немедленно вмешаться в ситуацию.
"Как только я отойду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить", - сказал он журналистам.
Комментируя информацию о нарушении перемирия с обеих сторон, Трамп отметил, что "не уверен, что они сделали это намеренно" и добавил, что "они не смогли обуздать людей".
Война Израиля и Ирана
Израиль начал военную операцию против Ирана 13 июня, нанеся серьезные удары по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана и его ракетным потенциалом.
22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты - американские силы атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В ответ 23 июня Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре - крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке, которая также является штабом Центрального командования США.
Несмотря на эскалацию, президент США Дональд Трамп выразил намерение достичь перемирия с иранским режимом.
24 июня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль заявил о пуске ракет со стороны Ирана.
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