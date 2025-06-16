ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин пытается отвлечь внимание мира от войны в Украине, - ISW

Понедельник 16 июня 2025 05:04
UA EN RU
Путин пытается отвлечь внимание мира от войны в Украине, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой Кремля отвлечь внимание мира от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент России Владимир Путин продолжает позиционировать свою страну как эффективного и необходимого партнера для Соединенных Штатов в международных вопросах на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном.

В отчете напомнили о телефонном разговоре Трампа и Путина 14 июня, который длился около часа.

По словам американского лидера, основная часть диалога была посвящена эскалации между Ираном и Израилем, тогда как теме Украины было уделено "значительно меньше" времени.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя переговоры, отметил, что главы государств обсудили прежде всего вопрос военного обострения на Ближнем Востоке.

По словам Ушакова, Путин выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе и предложил привлечь Россию к переговорному процессу для достижения мирного урегулирования.

"Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в решении конфликтов на других направлениях", - убеждены аналитики Института изучения войны.

Телефонный разговор Путина и Трампа

Напомним, в ходе упомянутого телефонного разговора, Дональд Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта в Украине.

Глава Белого дома не исключил, что Путин может стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль не планирует заканчивать войну, а Путин обманет Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп
Новости
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде