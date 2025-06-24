Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу

Прекращение огня между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня. Стороны не должны его нарушать.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Если стороны сохранят спокойствие, война будет официально завершена. Конфликт длился с 13 июня.

Накануне Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие: Иран прекратит огонь немедленно, Израиль - через 12 часов. "Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира", - сказал Трамп.

"Прекращение огня вступило в силу. Прошу не нарушать его! Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов!", - написал он.

Война против Ирана

Израиль атаковал военные объекты Ирана 13 июня. В ходе ударов были ликвидированы системы ПВО и пусковые установки иранских ракет. Также были убиты лидеры иранского

США вступили в войну 22 июня, атаковав ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки были использованы противобункерные авиабомбы, которые имеет только американская армия.

В ответ Иран 23 нанес символический удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и одновременно является штаб-квартирой Центрального командования США.

Рынки крайне положительно отреагировали на объявленное Трампом прекращение огня. В частности, цены на нефть рухнули ниже 70 долларов за баррель. Однако цены пока выше, чем до начала операции Израиля против Ирана.

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