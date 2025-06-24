Трамп отреагировал на нарушение прекращения огня между Ираном и Израилем
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выразил "недовольство" Израилем и Ираном из-за нарушения перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа, которого цитирует Sky News.
Во время разговора с журналистами перед выездом на саммит Альянса, который пройдет в Гааге, Трамп заявил, что он "недоволен" Израилем и Ираном, а затем добавил, что он "очень недоволен" Тель-Авивом.
По его словам, ядерных мощностей Ирана "больше нет" и Тегеран больше не сможет возобновить ядерную программу.
Война Израиля и Ирана
13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана. Тогда же ЦАХАЛ атаковал авиацией военные и ядерные объекты Израиля. В результате атаки погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые работали над ядерной программой Тегерана. С тех пор обе страны ежедневно обмениваются обстрелами
22 июня Штаты вмешались в конфликт и атаковали противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана, а Тегеран в ответ атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
24 июня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль пожаловался на иранские ракеты.
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