Путин будет посредником? Трамп сделал заявление о конфликте между Израилем и Ираном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом", - сказал президент США.

По словам Трампа, он будет "открыт" для того, чтобы Путин стал посредником.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, страна ликвидировала топ-20 иранских командиров.

В последующие дни противостояние между продолжалось и продолжается. Всего, согласно заявлению армии обороны Израиля, с начала операции было 250 ударов по 720 целям.

Иран в ответ запускает волны ракет и дронов. В частности, этой ночью в СМИ сообщали о пожаре на НПЗ после атаки, также за дни была информация про другие объекты, но при этом страдает и гражданская инфраструктура. Утром было известно, что лишь за эту ночь в Израиле погибло 12 мирных жителей и еще 385 получили ранения.

Также отметим, что вчера между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Одной из тем была ситуация на Ближнем Востоке.

"Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться", - отметил лидер США.

Сегодня Трамп написал в соцсетях, что Иран и Израиль должны заключить сделку. По его словам, сейчас происходят телефонные звонки и встречи, и он утверждает, что скоро между Израилем и Ираном будет мир.

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