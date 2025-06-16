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"Путин оказался на растяжке": политолог о балансе Кремля между США и Ираном

Киев, Понедельник 16 июня 2025 18:51
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"Путин оказался на растяжке": политолог о балансе Кремля между США и Ираном Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин на фоне эскалации на Ближнем Востоке пытается удержать баланс между США и Ираном. Глава Кремля фактически оказался на растяжке.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Путин оказался на определенной растяжке на самом деле", - отметил Фесенко, комментируя войну между Израилем и Ираном.

Политолог уточнил, что для РФ действительно есть определенные выгоды из-за конфликта на Ближнем Востоке. В частности, цена на нефть существенно выросла и может еще вырасти. Также американское оружие, особенно ракеты-перехватчики для систем ПВО, которое могло бы пойти в Украину за деньги, сейчас идет в Израиль.

Фесенко считает, что России пока удается найти баланс, чтобы маневрировать между США и Ираном.

"Но здесь есть и риски. Скажем так, можно подорваться, поскольку если американцы будут видеть, что Россия работает в иранских интересах - это может изменить отношение к Путину, хотя и не сразу", - подчеркнул он.

Также Фесенко добавил, что Путину раньше удалось сохранять хорошие отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, Израиль даже не вводил санкций против России за ее вторжение в Украину. Но сейчас Москва публично поддерживает Тегеран.

"И для Путина шанс сохранить отношения с Израилем, с Нетаньяху конечно, если он будет выступать в роли такого «посредника». Так что это такая "многоходовка" со стороны Путина. Для него это определенный шанс усилить свои позиции, понравиться Трампу", - рассказал политолог.

При этом, по его словам, если Путину удастся подыграть Трампу, это создаст дополнительные вызовы для Украины.

Планы Путина

Напомним, ранее Институт изучения войны писал о том, что российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины.

В частности, он хочет, чтобы Москва была посредником между Ираном и Израилем.

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