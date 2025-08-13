ua en ru
Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны, - Зеленский

Среда 13 августа 2025 17:57
Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Перед этим координационным разговором мы согласовали общие пять принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров", - сказал Зеленский.

По его словам, сначала должно быть прекращение огня и действительно надежные гарантии безопасности.

"Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать. Также среди согласованных принципов Россия не может иметь права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины", - добавил президент.

Он отметил, что мирные переговоры следует сочетать с надлежащим давлением на Россию.

"Санкции должны быть и должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали", - подчеркнул Зеленский.

Разговор Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Напомним, перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа без участия президента Украины Владимира Зеленского в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины и европейской безопасности.

Поэтому европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп рассказал, что хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине.

Зеленский также раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами.

