Политика

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине: кто им стал

Суббота 22 ноября 2025 10:00
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине: кто им стал Фото: Дэн Дрисколл (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным источников издания, делегация американских военных чиновников - группа генералов США - планирует осуществить визит в Москву в конце следующей недели.

Целью поездки является обсуждение деталей мирного плана США непосредственно с представителями Кремля.

Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем.

Отмечается, что Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов. Президент США Дональд Трамп одобрил его.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с Трампом.

Западные СМИ уже опубликовали полный текст мирного плана. США призывают Украину и Россию подписать его в ближайшее время.

В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

В то же время Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.

Поэтому европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.

