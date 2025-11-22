ua en ru
Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану щодо України: хто ним став

Субота 22 листопада 2025 10:00
UA EN RU
Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану щодо України: хто ним став Фото: Ден Дрісколл (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Американський президент Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними джерел видання, делегація американських військових високопосадовців - група генералів США - планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Метою поїздки є обговорення деталей мирного плану США безпосередньо з представниками Кремля.

Для просування мирного плану Трамп призначив Дрісколла своїм новим спецпредставником.

Зазначається, що Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів. Президент США Дональд Трамп схвалив його.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Трампом.

Західні ЗМІ вже опублікували повний текст мирного плану. США закликають Україну та Росію підписати його найближчим часом.

У Білому домі визнали, що план "непростий" для України, але США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Імовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Водночас Європейський Союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні й "дуже поганим мирним планом", який передбачає поступки Києва.

Тому європейські лідери розробляють власний план щодо завершення війни в України, який повинен бути більш вигідним для Києва.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США. Він наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором.

