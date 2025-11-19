ua en ru
Путин пойдет на уступки? Ахіоѕ раскрыл новые детали плана Трампа об "обмене территорий"

США, Среда 19 ноября 2025 21:18
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Новый "план" президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление России части территории, которую Киев не контролирует. В обмен на это Украина и ЕС получат гарантии безопасности от возможной будущей агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам американского чиновника, Белый дом считает, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться. Он считает, что "в интересах Украины" достичь соглашения сейчас.

Axios отмечает, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.

"План" Трампа предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

Украина должна будет вывести войска с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной. Предполагается, что страна-агрессор не сможет разместить там свои войска.

Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается. Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.

Кроме того, Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.

В разработке "мирного плана" Трампа участвуют Катар и Турция. В частности, Катар участвовал в переговорах между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

По данным источника Ахіоѕ, стороны во время переговоров "достигли многих договоренностей".

"Мирный план" Трампа

Напомним, недавно стало известно о тайных консультациях администрации Трампа с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине, который будет состоять из 28 пунктов.

Американский чиновник рассказал СМИ, что разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Отмечается, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. Администрация Трампа считает, что есть шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.

