Лидеры ЕС экстренно готовят альтернативный план завершения войны в Украине, - WSJ
Лидеры стран Евросоюза разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия.
"Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему", - говорится в публикации.
Также по мнению авторов издания, подготовкой нового плана Европа может выражая недовольство предложением США.
При этом ожидается, что сегодня госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.
Лидеры ЕС в частных беседах называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.
Мирный план США
Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине.
При его создании США консультировались с российским представителем Кириллом Дмитриевым относительно плана. После встречи с Дмитриевым, также обсудили план с советником президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым.
Вчера, 20 ноября, Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.
В сети уже опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который США призывают Украину и Россию подписать в ближайшее время.
Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.